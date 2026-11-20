Una emergencia marítima se registró este jueves 19 de noviembre en inmediaciones de Playa Chengue, en el Parque Nacional Natural Tayrona, luego de que una embarcación de servicio turístico presentara fallas mecánicas cuando transportaba a 13 personas.

La motonave, identificada como Kattleya, necesitó asistencia para regresar a puerto. La situación fue reportada a través del canal 16 de VHF marino, lo que permitió a la Dirección General Marítima (DIMAR) activar los protocolos de atención y coordinar el apoyo de la Armada Nacional.

Una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta llegó hasta el lugar para auxiliar a los ocupantes y garantizar la seguridad durante la operación. De acuerdo con el reporte oficial, no se presentaron afectaciones a otras embarcaciones que navegaban por el sector.

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Embarcación fue remolcada hasta Rodadero Norte

Tras la asistencia en el lugar, la Kattleya fue remolcada hasta el muelle de Rodadero Norte, donde pasajeros y tripulantes pudieron desembarcar sin contratiempos. La DIMAR confirmó que las personas auxiliadas se encontraban en buenas condiciones de salud y que no hubo lesionados.

Luego de lo ocurrido, la autoridad marítima reiteró el llamado a las empresas de transporte turístico y a los usuarios de actividades náuticas para revisar el funcionamiento de las embarcaciones y consultar las condiciones del mar antes de iniciar cualquier recorrido.

La entidad recordó la importancia de cumplir las medidas de seguridad durante la navegación, especialmente en sectores turísticos como el Parque Tayrona, donde diariamente se movilizan visitantes por vía marítima.