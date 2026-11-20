La Unidad para las Víctimas entregó ayudas a familias indígenas confinadas en la Sierra Nevada. Foto: Unidad Para las Víctimas

Más de cuatro toneladas de ayuda humanitaria fueron entregadas a 52 familias indígenas de Gomake, en la Sierra Nevada de Santa Marta, afectadas por el confinamiento derivado del conflicto armado. La asistencia benefició a 231 personas.

La jornada fue liderada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que destinó más de 177 millones de pesos para esta intervención.

La entrega se realizó en la comunidad Wiwa de Arimaka, en jurisdicción de Dibulla, La Guajira. Los beneficiarios pertenecen a Gomake, asentamiento que hace parte del Resguardo Indígena Kogui, Malayo y Arhuaco.

Las ayudas incluyen alimentos y elementos de aseo, con el propósito de atender las necesidades básicas de los hogares que tienen dificultades para acceder a productos esenciales y desarrollar sus actividades cotidianas por las restricciones de movilidad en su territorio.

La directora de la Unidad para las Víctimas, Jensy Johana Osorio Porras, explicó que la atención busca responder a las necesidades de las familias, respetando sus derechos, cultura y dignidad.

Durante la jornada también se brindó atención integral y se acercó la oferta institucional a esta población. Venancio Rafael Rodríguez, autoridad de Gomake, agradeció el acompañamiento y señaló que la asistencia representa un respaldo ante las consecuencias del conflicto armado en su territorio.

La entidad indicó que estas acciones se desarrollan bajo un enfoque diferencial étnico, que reconoce los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas afectadas por la violencia.