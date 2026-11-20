Turismo aporta más de $2,2 billones al Magdalena y busca conquistar nuevos mercados, así lo destacó Junior Perdomo, gerente de TUMAP. Foto: Parques Nacional

El turismo representa más de $2,2 billones anuales para la economía del Magdalena y el sector busca ampliar su participación en nuevos mercados mediante alianzas empresariales y estrategias de promoción.

Así lo manifestó Junior Perdomo, gerente de TUMAP, plataforma oficial de innovación turística y Organización Gestora de Destino (OGD), durante la rueda de negocios Conéctate con el Caribe, desarrollada en el marco de Magdalena Crece 2026, en Santa Marta.

El directivo explicó que uno de los avances de los últimos cinco años ha sido la integración de las empresas que hacen parte de la cadena de valor turística, con el acompañamiento de entidades como la Cámara de Comercio, Indetur, la Gobernación del Magdalena y ProColombia.

“Lo que hacemos con ellos es gestionar el destino, tratando de sofisticarlo. Las empresas son promocionadas, son fortalecidas y se hace un análisis de datos para saber hacia dónde va el turismo”, señaló Perdomo.

El gerente destacó que Santa Marta cuenta con una oferta que combina playas, montaña y experiencias de naturaleza. Entre sus principales atractivos mencionó el Parque Tayrona, la Sierra Nevada, Minca y el Centro Histórico, además de actividades como el avistamiento de aves, el buceo y el trekking.

Sobre el impacto económico de esta actividad, indicó que una semana sin operación turística podría representar alrededor de $40.000 millones que dejarían de ingresar a la economía departamental, tomando como referencia el aporte anual del sector.

“No han sido momentos fáciles desde el turismo, hemos tenido unas semanas de retos”, reconoció el directivo. Sin embargo, explicó que la estrategia actual busca complementar las campañas de promoción mediante la llegada de agencias mayoristas, minoristas e internacionales que permitan conectar la oferta local con nuevos mercados y mejorar los resultados durante el cierre de año.

Perdomo participó en Magdalena Crece 2026, encuentro que reunió a empresarios y representantes de distintos sectores económicos para impulsar oportunidades comerciales y fortalecer la competitividad del territorio.