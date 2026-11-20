Tunja

El personero de Tunja, Andrés Villabona, cuestionó el procedimiento adelantado por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) durante los enfrentamientos con estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), registrados este jueves 19 de noviembre en la capital boyacense. El funcionario aseguró que la intervención de la fuerza pública se produjo cuando todavía se adelantaba un proceso de mediación entre la Personería, la Defensoría del Pueblo y los manifestantes, quienes regresaban hacia las instalaciones de la universidad después de participar en las movilizaciones.

Según Villabona, los organismos de control buscaban que los estudiantes se dispersaran y permitieran recuperar la movilidad en el sector de la glorieta norte. Sin embargo, durante ese procedimiento se habría ordenado la intervención policial. “De un momento a otro se dio la orden de intervenir con la fuerza pública, pues obviamente eso generó bastantes afectaciones”, manifestó el personero, quien aseguró que la decisión se habría tomado desde la Secretaría del Interior y el comando de la Policía Metropolitana de Tunja.

El representante del Ministerio Público también cuestionó que sus recomendaciones no fueran tenidas en cuenta durante las decisiones del Puesto de Mando Unificado (PMU). “Simplemente terminamos asistiendo, pero no interviniendo en ninguna decisión. Las decisiones las tomaron en el PMU, pero no con la aprobación de los integrantes del PMU”, señaló. Agregó que durante la mediación se había advertido sobre la presencia de menores de edad y adultos mayores, y que los manifestantes ya estaban comenzando a dispersarse. “Tunja se ha caracterizado por ser una ciudad que se manifiesta y marcha de manera pacífica”, expresó.

Uno de los hechos que pidió investigar tiene que ver con la agresión a un docente de la UPTC durante los enfrentamientos. Villabona indicó que, de acuerdo con la información recibida, el profesor habría sido golpeado con una tonfa por un integrante de la Policía Nacional. “Al parecer es un docente de la universidad que fue agredido. Según lo que indican, fue agredido por un agente con una tonfa”, afirmó.

Sobre este caso, Caracol Radio pudo evidenciar en el lugar de los hechos que la lesión no habría sido ocasionada por una roca, sino por un golpe con el bastón utilizado por un uniformado, durante una pequeña trifulca en la que las autoridades intentaban alejar a varias personas del punto donde permanecían estudiantes lanzando piedras. El personero anunció que trasladará los reportes a la Procuraduría y a la Oficina de Control Interno de la Policía para que se esclarezcan las circunstancias de la agresión.