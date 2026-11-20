Karol G recordó a través de sus redes sociales su reciente visita a Ciudad de México, donde vivió tres noches de música junto a tres grandes figuras del pop latino: Thalía, Belinda y Paulina Rubio.

La artista paisa publicó un mensaje acompañado de fotografías en el que destacó la emoción de haber disfrutado de estos espectáculos, que lograron tres fechas con boletería agotada (Sold Out).

“Ciudad de México 3 noches Sold Out, 3 reinas en el escenario (Thalía, Belinda, Paulina Rubio) y una depre post concierto que no se me va. ¡Las extraño un montón! Nos volveremos a ver”, escribió la cantante.

Su publicación dejó ver el cariño y la admiración que siente por las tres artistas, además de la huella que dejaron estas presentaciones en su visita a la capital mexicana.

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El mensaje también fue una oportunidad para recordar el encuentro de estas figuras de la música y la conexión que mantienen con el público latinoamericano. Para Karol G, fueron tres noches difíciles de olvidar y una experiencia que espera repetir.