Las familias llevan 28 años reclamando respuestas. Sus seres queridos fueron víctimas de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja y hoy sus fotografías hacen parte de una exposición que permite conocer quiénes eran y cómo sus familiares han mantenido la búsqueda de verdad y justicia.

La muestra “Rostros de Barrancabermeja” está en el Palacio Amarillo de la Gobernación de Santander, en Bucaramanga, y reúne dos propuestas que cuentan esta historia desde las experiencias de las familias y la mirada de estudiantes y docentes del Magdalena Medio.

Los rostros de las víctimas y de quienes las siguen buscando. La primera muestra, del Colectivo 16 de Mayo, está integrada por 43 fotografías. De ellas, 32 corresponden a víctimas directas de la masacre y las demás a familiares que han sostenido la búsqueda durante casi tres décadas.

Rocío Campos, representante del colectivo, recordó que este proceso también ha significado una lucha para que lo ocurrido no quede en el olvido.

“Son 28 años de resistencia, una resistencia contra el olvido, porque está prohibido olvidar, las familias se convirtieron en buscadoras de sus seres queridos y de la verdad sobre lo ocurrido”, expresó.

La insistencia de las familias ha sido clave para esclarecer lo sucedido. Durante el encuentro, Olga Maritza Valois, profesional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reconoció el aporte de los testimonios y de quienes han reclamado que se investigue la violencia en Barrancabermeja.

“Muchas de las cosas que hoy conocemos sobre lo ocurrido en Barrancabermeja no se habrían podido esclarecer de la misma manera sin esa insistencia de las víctimas, sin esos testimonios de quienes estuvieron allí y sin las familias que durante años han reclamado que se investigue lo sucedido”, señaló.

Los estudiantes también participan en la construcción de memoria. La segunda muestra, denominada “Imágenes que Liberan”, fue elaborada por estudiantes y docentes de la Ciudadela Educativa del Magdalena Medio. A través del arte, aborda la memoria y las consecuencias del conflicto armado.

Valois destacó que llevar estas exposiciones a otros lugares permite que más personas conozcan lo ocurrido y que las nuevas generaciones se acerquen a estas historias.

“Ambas nos enseñan que la memoria no es un tema que pueda exclusivamente quedarse en el territorio, sino que es importante que trascienda esos espacios. Nosotros también vemos estas exposiciones como un diálogo entre generaciones”, afirmó.

El reconocimiento debe ir acompañado de respuestas. Además de recordar a las víctimas, el encuentro planteó la necesidad de que sus familias puedan participar en los procesos de justicia, recibir respuestas a sus preguntas y ejercer sus derechos sin enfrentar años de trámites.

La exposición invita a conocer las historias detrás de cada fotografía: las de quienes fueron víctimas de la violencia y las de las familias que, 28 años después, mantienen su reclamo de verdad, justicia y reparación.