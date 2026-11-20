La capital santandereana tendrá modificaciones temporales en la movilidad debido a Santander Running Life 2026, evento deportivo que reunirá a más de mil corredores en diferentes distancias y que recorrerá varios corredores de la ciudad.

Vías cerradas en la ciudad:

Uno de los puntos con restricción será la carrera 30, desde la calle 14 hasta la calle 10, en ambos sentidos.

desde la calle 14 hasta la calle 10, en ambos sentidos. También estará cerrada la calle 10, entre las carreras 27 y 30, en los dos sentidos de circulación.

entre las carreras 27 y 30, en los dos sentidos de circulación. La carrera 27 tendrá cierres entre la calle 10 y la calle 56, y desde este último punto hasta la calle 67.

tendrá cierres entre la calle 10 y la calle 56, y desde este último punto hasta la calle 67. La calle 65 , desde la vía Girón hasta la carrera 11, en el sector de La Victoria

, desde la vía Girón hasta la carrera 11, en el sector de La Victoria La calle 67, desde la carrera 11 hasta la carrera 27, en sentido occidente-oriente.

karoll Wandurraga, Directora de Running Life Santander, explicó “La salida es desde el Américo Montanini, va por el deprimido, va por el Caballo de Bolívar, llega a la 27, después baja por el barrio La Victoria y se regresa. Y en el mismo recorrido regresando al Américo Montanini”.

Ampliar Cerrar

Los cierres estarán vigentes desde las 5:00 a. m. hasta las 8:30 a. m. del domingo 22 de noviembre. Por esta razón, se recomienda a conductores y motociclistas tomar vías alternas, salir con tiempo y acatar las indicaciones del personal de tránsito dispuesto para la actividad.