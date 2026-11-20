Manzanares

Dos trabajadores de una empresa de lácteos se desplazaban en un vehículo tipo turbo en el trayecto Manzanares – Petaqueros, cerca al río Guarinó, al parecer, fueron interceptados por unos sujetos encapuchados quienes les dispararon con una escopeta.

“Ellos reparten productos de Colanta en parte del Tolima y Caldas, no sabemos si los iban a atracar o cuál fue la situación exacta, los muchachos quedaron heridos. Hablé con la Comandante del Distrito y la información que manejamos es que, presuntamente, los encapuchados salieron del cafetal y les dispararon a los trabajadores que iban en el furgón, desconocemos si les hicieron la señal pare o activaron el arma al ver el vehículo, es cierto es que no se detuvieron”, reporta Carlos Enrique Botero, alcalde de Manzanares.

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El estado de salud de uno de los heridos es delicado, ya que en uno de sus pulmones tiene un perdigón, motivo por el que fue remitido a Manizales, según la información entregada a las autoridades. Entre tanto, la otra persona herida está fuera de peligro y se recupera de las heridas generadas con dicha arma.

El mandatario municipal espera que el trabajador hospitalizado se recupere satisfactoriamente y, a su vez, que las autoridades correspondientes aclaren lo sucedido, ya que esta clase de hechos no es común en el corredor vial Petaqueros - río Guarinó - Manzanares.