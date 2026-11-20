Santa Marta

Santa Marta reúne a empresarios de 15 departamentos del país en un escenario de intercambio comercial, relacionamiento y búsqueda de oportunidades de crecimiento, una dinámica que, además de fortalecer el sector empresarial, genera movimiento económico en distintos sectores de la ciudad.

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Carlos Jaramillo, destacó la participación de empresas provenientes de diferentes regiones, señalando que este tipo de encuentros demuestra que en el territorio existe un empresariado dispuesto a crecer, invertir y generar nuevas oportunidades.

“Magdalena está lista para pasar de la visión a la acción. Y por supuesto es lo que hemos venido preparando, diseñando y construyendo durante todos estos meses a través de un diálogo común, una articulación público privada”, expresó.

Santa Marta se convierte en escenario de un encuentro empresarial que busca demostrar la capacidad del Magdalena para atraer inversión.

Gobernación del Magdalena respalda rueda de negocios

La posibilidad de conectar productores y emprendedores del Magdalena con compradores de otras regiones del país y mercados internacionales fue destacada por la gobernadora Margarita Guerra, durante su participación en el encuentro empresarial.

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“Eso es lo bonito también de trabajar lo público, lo privado juntos en pro de un departamento y en pro de una región, porque hoy vemos acá que hemos traspasado esas brechas y hemos recibido 15 departamentos hoy acá en esta feria de negocios y tenemos varios países también invitados con empresarios y realmente es la oportunidad de dar a conocer también el sello de todo lo que el Magdalena produce”, dijo la mandataria.