Santa Marta

Durante el evento Magdalena Crece que se realiza en la ciudad, se dio a conocer que el Caribe colombiano tiene un papel estratégico en el desarrollo energético del país, especialmente frente a los retos de abastecimiento de gas, la reactivación de la exploración y el fortalecimiento de la producción de hidrocarburos. Así lo señaló Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), durante su participación en un panel realizado en Santa Marta.

Según lo manifestado por el funcionario en diálogo con Caracol Radio, “el Caribe colombiano tiene la energía que necesita Colombia, asimismo, que Santa Marta y el Magdalena tiene el personal para que se capacite para los nuevos retos, tiene la industria de puertos y la infraestructura, lo cual resulta necesario para aumentar la producción de los campos existentes y renovar la exploración en Colombia”.

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Por otro lado, se refirió a las propuestas que desde el gremio vienen planteando para impulsar la industria a nivel nacional, entre ellas la agilización de los trámites ambientales, el fortalecimiento de la seguridad jurídica para las inversiones de largo plazo y la necesidad de mejorar la competitividad del país para atraer capital.