La ciudad está ubicada en el norte de Alaska, en Estados Unidos, se llama Utqiaġvik, en donde el sol, se ocultó este 18 de noviembre y que a partir de ahora tiene alrededor de 65 días sin amaneceres hasta finales de enero de 2027, debido a la noche polar.

En este pueblo, viven cerca de 4.500 personas, la mayor parte de ellos son iñupiat, nativos de Alaska. Los iñupiat eran originalmente cazadores, recolectores, como la mayoría de los pueblos del ártico.

Actualmente la mitad de los pobladores de la ciudad trabajan para el gobierno. La ciudad alberga un observatorio, donde los investigadores de todo el mundo vienen a investigar el ártico. No se puede llegar en carro, la única forma de acceder a este lugar es en avión.

Aunque es una ciudad que vive 160 días al año temperaturas bajo cero, sin el sol, las temperaturas bajan sustancialmente.

¿Por qué ocurre este fenómeno?

Este fenómeno, se produce debido a la inclinación del eje terrestre unos 23,4° a 23,5° durante el invierno, que impide que los rayos solares iluminen directamente las regiones ubicadas dentro del círculo polar ártico durante determinados períodos del año.

Qué se vive durante esos 65 días

La ciudad no permanece completamente a oscuras, ya que durante algunas horas se puede observar una tenue claridad azulada, por la dispersión de luz en la atmósfera, además de luz lunar y auroras boreales

De acuerdo con las previsiones, el próximo 22 de enero de 2027 será la fecha en la que la luz solar regresará a Utqiagvik. Mientras tanto, sus habitantes atravesarán más de dos meses sin amaneceres, en una de las experiencias climáticas más particulares del invierno en el hemisferio norte.

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