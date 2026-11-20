Un artefacto explosivo fue detonado hace pocos minutos en el sector de Atenas, barrio Santa Rita, en el oeste de la ciudad, en inmediaciones del CAI de la Policía del Jardín Botánico.

Según información preliminar, el hecho habría dejado únicamente daños materiales y no se reportan personas lesionadas.

Las autoridades ya se encuentran en el lugar adelantando las verificaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

La detonación se escuchó en diferentes sectores de la ciudad.

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