El Deportivo Cali tendrá su estreno en los cuadrangulares frente a Millonarios este viernes 20 de noviembre, en el estadio del conjunto azucarero.

Uno de los compromisos de la jornada tendrá como protagonistas al Atlético Bucaramanga y al América de Cali, encuentro programado para las 6:35 de la tarde, en territorio santandereano.

El conjunto escarlata desplazó una nómina de 20 jugadores para afrontar este importante compromiso, con la ilusión de comenzar sumando en una plaza bastante exigente.

América llega con un antecedente favorable: no ha perdido jugando en condición de visitante durante este semestre. Su única derrota en los registros de la competencia se produjo por una decisión administrativa, tras la reclamación presentada por Inter de Bogotá por la presunta inscripción irregular del jugador Yormar Hurtado, caso que llegó hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

En lo deportivo, el equipo vallecaucano espera dejar atrás las dificultades económicas y los inconvenientes relacionados con los pagos para concentrarse en el objetivo de pelear por un lugar en la final.

Al frente estará un Bucaramanga que también cuenta con argumentos futbolísticos y que buscará hacer respetar su condición de local.

El último enfrentamiento entre ambos equipos, durante la fase de todos contra todos, terminó empatado 1-1.

DEPORCALI RECIBE A MILLONARIOS

Por su parte, el Deportivo Cali tendrá su estreno en los cuadrangulares frente a Millonarios, en un compromiso programado para las 8:40 de la noche de este viernes 20 de noviembre, en el estadio del conjunto azucarero.

La principal novedad en la convocatoria verdiblanca es el regreso de varios jugadores importantes: Eduard Bello, Nicolás Benedetti, José Moya y Pedro Gallese.

El cuerpo técnico convocó a 25 futbolistas para este compromiso, en el que el Deportivo Cali espera aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición para comenzar con pie derecho esta nueva etapa del campeonato.

La expectativa es enorme entre los seguidores azucareros. Las entradas están completamente agotadas, por lo que se espera un estadio lleno para acompañar al equipo en este primer desafío de los cuadrangulares.

El antecedente más reciente entre Deportivo Cali y Millonarios se registró en Bogotá y terminó con igualdad 1-1.

Dos compromisos importantes para el fútbol vallecaucano en una jornada que marca el comienzo del camino hacia la estrella de fin de año. América quiere ratificar su fortaleza fuera de casa y el Deportivo Cali espera hacer valer su localía ante Millonarios.