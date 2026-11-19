El alcalde de Barranquilla, Alejanro Char, rindió un homenaje a Alejandro Dominguez, presidente de la CONMEBOL, y a Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol previo a la final de la Copa Sudamericana que se disputará este sábado 21 de noviembre en el Supermetro.

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“Entregamos la Medalla Ciudad de Barranquilla, categoría Oro, grado Comendador. Y como parte de este reconocimiento, la sala VIP del Supermetro llevará el nombre de Ramón Jesurun”, dijo el alcalde.

En su cuenta de X, el mandatario de los barranquilleros aseguró que: “hace más de 15 años comenzamos a soñar con hacer de Barranquilla la Casa de la Selección, y hoy seguimos demostrando que aquí los sueños se hacen realidad”.

Asimismo, indicó que Barranquilla demostrará “al mundo lo grande que es nuestra ciudad y lo bien que sabemos recibir a quienes nos visitan”.