Asociación de Maestros de Córdoba se sumará a la jornada de protesta este 19 de noviembre. Foto: La W (referencia).

Montería

La Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) informó que la jornada de protesta iniciaría a las 8:00 a.m. este 19 de noviembre, teniendo como punto de partida el parque Los Laureles (norte de Montería) y finalizaría en el parque Laureano Gómez, centro de la ciudad.

Según lo indicado por el sindicato, cerca de 30 delegaciones se concentrarían en la capital cordobesa para rechazar las políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella, pese al reciente anuncio del no IVA a productos de la canasta familiar.

“Vamos a defender la comida del pueblo de Colombia. No a la nefasta reforma tributaria, no al recorte de educación. Sí a una educación pública, gratuita, financiada y administrada por el Estado”, sostuvo el presidente de Ademacor, Jorge Bruno.

Asimismo, sostuvo que la manifestación también buscará exigir mejoras en la prestación de los servicios de salud para el magisterio.

“Colombia clama manejar sus propios recursos sin injerencia de gobiernos internacionales. Por la defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por una salud digna para los maestros y nuestra familia, por los acuerdos firmados entre FECODE y el Gobierno Nacional, por la defensa de los acuerdos entre Ademacor y los cuatro entes territoriales certificados en educación del departamento de Córdoba: Montería, Sahagún y Lorica. Todos a las calles este 19 de noviembre, como territorio de paz y de manera pacífica”, agregó el sindicalista.

Más de 200.000 estudiantes amanecieron sin clases en los 30 municipios del departamento de Córdoba, donde las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la jornada.