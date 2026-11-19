Capturan a alias ‘Cachetes’, señalado de participar en el secuestro de dos policías en Córdoba. Foto: prensa Policía.

Montería

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), Inteligencia Policial lideró un operativo que habría permitido la captura en flagrancia de alias ‘Cachetes’, presunto cabecilla de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo. La acción se reportó en el municipio de La Apartada, Córdoba.

“Durante el procedimiento policial fue incautada una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, un proveedor con 19 cartuchos y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes. Este resultado representa una afectación al componente de mando de la organización criminal que delinque en esta zona del departamento”, informó la Policía de Córdoba.

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De acuerdo con información de inteligencia policial, “alias ‘Cachetes’ tendría aproximadamente 12 años de trayectoria criminal y estaría encargado de coordinar homicidios selectivos, promover el reclutamiento de nuevos integrantes y dirigir una red de observadores criminales para facilitar los movimientos de la organización. Asimismo, tendría bajo su mando a cerca de 10 integrantes de esta estructura”.

Las autoridades también sostuvieron que el capturado es investigado por su presunta participación en el secuestro de dos patrulleros del Grupo de Operaciones Especiales Rurales, ocurrido en el mes de mayo del presente año en La Apartada.

La Policía reveló que en lo corrido del año 2026 han sido capturados 71 presuntos integrantes del Clan del Golfo y se habrían incautado 155 armas de fuego ilegales en Córdoba.