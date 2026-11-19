Después de 23 días de angustia e incertidumbre, Lizeth Alejandra Castaño, la joven de 19 años que había sido secuestrada por hombres armados en una panadería del municipio de Guacarí, en el centro del Valle del Cauca, recuperó su libertad y regresó a su hogar.

La noticia fue confirmada por su hermana, Yulieth Castaño, quien aseguró que la joven se encuentra bien físicamente y que ya está acompañada de sus familiares, quienes durante más de tres semanas esperaron noticias sobre su paradero.

Según relató su hermana, Lizeth Alejandra fue dejada en el municipio de El Cerrito, donde logró llegar hasta la vivienda de un familiar, quien posteriormente se comunicó con sus seres queridos para informarles que estaba a salvo.

“Nos llamaron y dijeron que la habían dejado en El Cerrito, pero no sabemos absolutamente nada por qué. Solamente sé que está con nosotros, gracias a Dios”, manifestó Yulieth Castaño.

La familiar explicó que desconocen las circunstancias en las que se produjo la liberación y que no recibieron información previa sobre su regreso.

“Únicamente ella llegó a donde un familiar y ya él nos llamó y nos dijo que estaba con él y ella ya está en casa con nosotros”, agregó.





Así fue el secuestro en Guacarí

El secuestro ocurrió hacia las 5:12 de la mañana, cuando Lizeth Alejandra llegó junto a su novio, de 18 años, a una panadería del municipio de Guacarí para iniciar las labores de apertura del establecimiento.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que una camioneta negra llegó al lugar. Del vehículo descendieron tres hombres armados que ingresaron al negocio e intimidaron a la joven, a su pareja y al panadero.

Posteriormente, los delincuentes obligaron a Lizeth Alejandra a subir a la camioneta y huyeron con rumbo desconocido, dando inicio a 23 días de incertidumbre para su familia.

Gobernadora habló con la joven liberada





La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que sostuvo una conversación con Lizeth Alejandra después de su regreso a casa.

“Acabo de hablar con Liceth Alejandra, la niña que había sido retenida, secuestrada en Guacarí hace más o menos 20 días. Hoy regresó a su casa sana, salva, está muy bien”, expresó la mandataria.

Durante el diálogo, la gobernadora le manifestó su satisfacción por su regreso y la animó a continuar con sus proyectos personales.

“Gracias a Dios está bien, gracias a Dios volvió sin problema. Y bueno, a seguir trabajando, mija, y ese proyecto de vida y esos sueños que tiene”, le dijo la mandataria.

La joven respondió agradeciendo sus palabras. Familia agradeció las oraciones y el acompañamiento

Yulieth Castaño aseguró que su hermana está feliz de reencontrarse con sus seres queridos y que, por ahora, lo más importante es tenerla nuevamente en casa.

“Sus oraciones, nuestras oraciones fueron escuchadas. Gracias por nunca dejarnos solos, estar siempre para todos nosotros y mil gracias”, expresó.

Hasta el momento no se han establecido públicamente las circunstancias de la liberación ni si se produjo algún pago o negociación con los secuestradores. Tampoco se ha informado sobre capturas relacionadas con este caso.