En la localidad de Suba funciona Zona Longeva, una propuesta gastronómica y educativa de Bien Plantado que va más allá de la cocina: es un Centro de Enseñanza de Medicina del Estilo de Vida que busca brindar herramientas para incorporar hábitos saludables y promover el bienestar integral.

“Siempre hemos escuchado recomendaciones generales sobre alimentación: come con moderación, una proteína, una harina, no comas dulces, evita los procesados, pero ¿realmente esto ha funcionado? En la Zona Longeva de Bien Plantado aclaramos todos estos conceptos tan confusos y transformamos el entendimiento sobre nutrición de las personas para que los cambios se realicen de por vida”, afirma la Dra. Adriana Cortes, quien cuenta con más de 18 años de trayectoria en alimentación saludable y salud pública.

Ubicado en el Cerro del Indio, este espacio ofrece una experiencia que combina gastronomía 100% saludable, talleres prácticos de cocina, programas de inmersión y conferencias sobre Medicina del Estilo de Vida. Su propósito es enseñar herramientas teóricas y prácticas que permitan adoptar una alimentación saludable y fortalecer otros hábitos cotidianos que contribuyan a prevenir y mejorar el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles.

La iniciativa tiene una misión clara: reconectar al ser humano con la naturaleza para que se sane a sí mismo y sane al planeta. Bajo esta filosofía, Bien Plantado promueve una relación más consciente con los alimentos, a partir de ingredientes naturales, preparaciones con productos sin procesar y conocimientos que integran evidencia científica y saberes tradicionales.

La propuesta también busca enseñar los principales pilares de la Medicina del Estilo de Vida, con herramientas orientadas a detener o ralentizar la progresión de algunas enfermedades crónicas y degenerativas, así como a favorecer la salud cardiovascular y los procesos de recuperación y desempeño en deportistas.

Zona Longeva se inspira, además, en los hábitos de las llamadas Zonas Azules, regiones del mundo reconocidas por la longevidad de parte de sus habitantes. A partir de esta referencia, propone experiencias educativas para que las personas comprendan cómo sus decisiones diarias relacionadas con la alimentación y el autocuidado pueden influir en su calidad de vida.

“La Zona Longeva nació con el propósito de acercar la Medicina del Estilo de Vida a las personas y demostrar que la alimentación puede convertirse en una herramienta fundamental para cuidar la salud. En la Zona Longeva queremos enseñarles a las personas a que sus diagnósticos nos son una sentencia de por vida y que lo que deciden hacer cada día con su estilo de vida tiene un papel causante y fundamental en el desarrollo de cada síntoma y cada condición de salud que presentan”, aseguró Cortés, certificada en nutrición y miembro activo de la Junta Médica Asesora del Centro de Estudios en Nutrición del Dr. T. Colin Campbell en EEUU.

La experiencia también se refleja en quienes han participado en sus procesos de formación. A través de los cursos, los asistentes pueden conocer alternativas para transformar sus hábitos alimentarios, aprender nuevas preparaciones y llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana.

Un ejemplo de ello es Álvaro Gutiérrez, quien a sus 83 años de edad cuenta: “mi experiencia ha sido muy bonita puesto que, iniciando solo con los cursos de cocina, empecé a bajar la tensión arterial después de 10 años de ser hipertenso. Para mí es una bendición saber que ya no tengo que tomar la pasta para la tensión, al mismo tiempo mejoré muchísimo del colesterol bajándolo 42 mg/dl en 8 días en el programa. Es un estilo de vida muy saludable que me hace sentir muy bien con mi salud”.

Zona Longeva funciona en el Centro de Felicidad CEFE Cometas, ubicado en la avenida Suba Rincón, diagonal 127A n.º 81-26, localidad de Suba. Visita su página web en www.zonalongeva.com