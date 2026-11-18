Norte de Santander.

Un hombre identificado como Amador Becerra, de aproximadamente 45 años, resultó gravemente herido tras caer en un campo minado en la vereda Las Parcelas, corregimiento de Luis Vero, zona rural de Sardinata, Norte de Santander.

El hecho se presentó en medio de la compleja situación que vive este municipio del Catatumbo, el cual, ha sufrido las consecuencias del conflicto armado entre el ELN y la disidencia de las Farc.

Según las comunidades, cuando se conoció el caso, varios miembros de la población arribaron al lugar para auxiliar a la víctima, logrando trasladarlo hasta un centro médico en donde recibió atención de urgencia.

De acuerdo con la población, la explosión le habría causado la pérdida de sus dos piernas.