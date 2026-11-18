Piscitota reconoce uso de armas detonadoras para ahuyentar aves en el Lago de Tota
El director de la Fundación Montecito, Felipe Velasco denunció una serie de prácticas por parte de trabajadores de la empresa Piscitota S.A. que se dedica a la producción, procesamiento y comercialización de trucha Arco Iris en las aguas del Lago de Tota están usando armas detonadoras artesanales para ahuyentar las aves que tienen como su hogar ese ecosistema protegido de Boyacá.
Advirtió que hace unos años también habían denunciado el uso de sirenas para evitar que las aves se acerquen a las zonas donde se cultivan las truchas.
Eduard Sarmiento, gerente y representante legal de la empresa cuestionada dijo que se enteró del procedimiento por las redes sociales y ya tomaron las medidas para incluir a los vigilantes en los programas de capacitación sobre aves y manejo de fauna.
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...