Advirtió que hace unos años también habían denunciado el uso de sirenas para evitar que las aves se acerquen a las zonas donde se cultivan las truchas.

Eduard Sarmiento, gerente y representante legal de la empresa cuestionada dijo que se enteró del procedimiento por las redes sociales y ya tomaron las medidas para incluir a los vigilantes en los programas de capacitación sobre aves y manejo de fauna.