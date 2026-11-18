La iniciativa de Acerías Paz del Río funcionará del 8 de diciembre al 10 de enero

El departamento de Boyacá prepara sus atractivos para la época más linda del año, navidad y fin de año.

Desde hace algunos años los alumbrados navideños y el Tren de la Vida y la Esperanza se han convertido en cita imperdible de propios y visitantes. Pues ya se conocieron las fechas, recorridos y horarios que tendrá este año el tren.

El Tren de la Vida y la Esperanza, Navidad sobre rieles de Acerías Paz del Río este 2026 irá del 8 de diciembre hasta el 10 de enero de 2027 en el que se realizarán al menos tres circuitos.

El primer recorrido se hará lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo con salida a las 7:45 p.m., y regreso a las 10:45 p.m., desde la estación férrea de Nazareth en el municipio de Nobsa hasta Corrales. Pagando en el vagón de lujo un precio por persona ida y regreso en el vagón de lujo de $45.000 y en el vagón legado por $40.000.

El circuito completo desde la estación de Nazareth en Nobsa, Paz de Río y Corrales se podrá hacer los martes y viernes con salida a las 4:30 p.m., y llegada hacía las 10:15 p.m. En este recorrido el precio ida y regreso en el vagón de lujo será de $55.000 y en el vagón legado de $50.000.

El último recorrido denominado “se ilumina Corrales” se podrá realizar entre el 16 de diciembre de 2026 y el 10 de enero de 2027 desde la estación férrea de Nazareth en Nobsa hasta Corrales los lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo con salida a las 4:30 p.m., y llegada a las 7:15 p.m. El tiquete por el viaje ida y regreso por persona costará $45.000 en el vagón de lujo y $40.000 en el vagón legado.