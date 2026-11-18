El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Más de $1400 millones de pesos podrían costar traslados de funcionarios de la Cancillería

La Cancillería informó su traslado a al menos 28 funcionarios del servicio exterior. Dos de ellos fueron enviados a embajadas que el presidente Abelardo de la Espriella anunció que cerraría: las de Etiopía y Ghana.

Lea también: Ministerio de Relaciones Exteriores empezó a revertir traslados anunciados hace pocos días

Según un cálculo hecho con las escalas de viáticos, menaje y prima de instalación del artículo 62 del Decreto Ley 274 de 2000, estos movimientos costarían cerca de 1.481 millones de pesos.

Esa cifra no incluye los tiquetes aéreos de los funcionarios ni de sus familias, que también paga el Estado.

Lea más: Lista de traslados de funcionarios de carrera diplomática indigna a embajadores y cónsules

Vea este especial gráfico de Caracol Radio:

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Escuche la noticia completa a continuación: