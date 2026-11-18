Por ahora, el debate del presupuesto de 2027 continúa en la Asamblea de Boyacá

El presupuesto del departamento de Boyacá para la vigencia fiscal de 2027 asciende a $2,2 billones y avanza en su trámite ante la Asamblea Departamental. Entre los sectores con mayores variaciones se destaca infraestructura, que tendría un incremento del 256 %, al pasar de cerca de $11.000 millones a aproximadamente $40.000 millones.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea de Boyacá, Julián García, quien explicó que el proyecto de Ordenanza 031, mediante el cual se expide el presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital para 2027, cursa actualmente su segundo debate en la corporación.

De acuerdo con el diputado, el presupuesto contempla un Plan Operativo de Inversiones de aproximadamente $1,8 billones, de los cuales cerca del 78 % estaría destinado al sector educativo y alrededor del 12 % a salud. El 10 % restante se distribuiría entre otros sectores, como infraestructura, agricultura, justicia, ambiente y desarrollo sostenible.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta presupuestal es el aumento de los recursos para infraestructura. Según García, ¨este sector pasaría de disponer de aproximadamente $11.000 millones a cerca de $40.000 millones para 2027¨.

Esto representa un incremento cercano a los $29.000 millones, equivalente al 256 %, convirtiéndolo en el sector con mayor crecimiento porcentual dentro del presupuesto presentado.

García señaló que el primer debate se desarrolló durante aproximadamente tres días, con jornadas extensas de análisis y participación de integrantes de la Comisión del Plan. Para el segundo debate, el procedimiento es similar, aunque se espera avanzar con mayor agilidad debido al conocimiento previo que tienen los diputados sobre las cifras y los proyectos.

Otro de los asuntos que marcará la agenda financiera del departamento es el proyecto de empréstito que, según anunció el presidente de la Asamblea, el gobernador Carlos Amaya presentaría ante la corporación la próxima semana.

Esta iniciativa deberá ser conocida y estudiada por los diputados, quienes tendrán que analizar sus condiciones y alcances antes de cualquier decisión.

Por ahora, el debate del presupuesto de 2027 continúa en la Asamblea de Boyacá, donde se revisa la distribución de los $2,2 billones que tendría el departamento para financiar sus programas, proyectos e inversiones durante el próximo año.