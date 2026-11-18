Santa Marta toma impulso turístico y se prepara para la temporada de fin de año Foto: Getty Images. / Javier Ghersi

Santa Marta comienza a recuperar su dinámica turística y a ganar nuevamente movimiento en sus principales destinos. El reciente puente festivo del Día de la Independencia de Cartagena dejó señales positivas para los empresarios del sector, que ven con expectativa la llegada de la temporada alta de fin de año.

Este comportamiento se presenta en medio de los esfuerzos que vienen adelantando el Gobierno Nacional, la Alcaldía Distrital, la Gobernación del Magdalena y los gremios para recuperar la confianza de los viajeros, fortalecer las condiciones de seguridad y promocionar los atractivos de la ciudad.

Entre las iniciativas se encuentra la campaña Santa Marta te llama, viaja con confianza, impulsada con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, Fontur, la Alcaldía y representantes del sector turístico. También se han desarrollado mesas de articulación con las autoridades y los empresarios para fortalecer la seguridad en los destinos.

En este contexto, Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, destacó el comportamiento del turismo durante el último puente festivo y la presencia de visitantes, especialmente nacionales, en distintos puntos de Santa Marta y sus alrededores.

“Se vio un aumento en el flujo de visitantes, especialmente de turistas nacionales. En los diferentes sectores, como el corredor del sur, El Rodadero, Centro Histórico, Taganga y Minca, había familias y grupos disfrutando del puente festivo”, explicó García.

El dirigente gremial también señaló que este comportamiento representa una oportunidad para seguir avanzando en la recuperación del destino y fortalecer las expectativas de cara a los próximos meses.

“Creo que podría ser un indicio que la recuperación nos va a ayudar para la temporada de diciembre-enero”, manifestó el presidente de Cotelco Magdalena.

García agregó que los comentarios recibidos desde los diferentes sectores turísticos han sido positivos y que los hoteles afiliados ya trabajan en la preparación de la temporada más importante del año, en articulación con agencias de viajes y operadores turísticos.

“Ya iniciamos en 15 días la temporada más importante del año, que es diciembre y enero, y nos estamos preparando los hoteles afiliados a Cotelco con las agencias de viajes, los operadores y todos los actores del turismo”, indicó.

La expectativa del sector es que el mayor movimiento de visitantes observado durante el puente festivo se mantenga y contribuya a consolidar la recuperación turística de Santa Marta durante el cierre de 2026 y el inicio de 2027.