Santa Marta

Con una jornada de atención a familiares de personas desaparecidas en Santa Marta, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, realizó el cierre de su estrategia itinerante denominada Ruta Buscadora, que durante 96 días recorrió 67 municipios del Caribe colombiano.

Francisco Javier Vera Rivera, coordinador del Grupo Interno de Trabajo Territorial Magdalena y satélite en La Guajira, explicó a Caracol Radio, que esta iniciativa permitió acercar la oferta institucional a diferentes poblaciones donde la entidad y otras instituciones del Estado no habían logrado llegar con sus servicios de atención.

“El balance es muy positivo. Durante todos estos días que recorrió la ruta logramos llegar a diferentes municipios a los cuales la entidad y muchas veces el Estado no había logrado llegar. En todos ellos logramos registrar nuevas solicitudes de búsqueda. También logramos tomar muestras biológicas a familiares y por supuesto el día de hoy cerramos atendiendo a familias que residen en Santa Marta y que tienen familiares desaparecidos”, precisó el funcionario.

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El encuentro también contó con la participación de enlaces municipales de víctimas, autoridades locales y entidades que acompañan los procesos de búsqueda en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Vera Rivera señaló que, desde el equipo territorial, actualmente se impulsan procesos de búsqueda relacionados con más de 4.500 personas dadas por desaparecidas en estos territorios.

Finalmente, la Unidad de Búsqueda reiteró el llamado a las familias que tengan algún ser querido desaparecido para que se acerquen a sus instalaciones y reciban orientación. En Santa Marta, la sede está ubicada en la calle 26B número 7-11.