Estudiantes y egresados de la Universidad del Magdalena realizaron este martes un plantón en la sede administrativa para exigir explicaciones por el título de especialista en Alta Gerencia otorgado a Jaime Vives Pinedo, expresidente de Coljuegos.

Los manifestantes aprovecharon la presencia del Ministerio de Educación, que adelanta una inspección a la institución, para pedir un pronunciamiento directo del rector Pablo Vera Salazar.

Duván Herazo, antropólogo, activista y egresado de la universidad, cuestionó el tiempo en que se habría desarrollado el proceso académico y pidió explicaciones de las directivas.

«Necesitábamos un pronunciamiento de fondo por parte del representante legal de la universidad. Vemos que hubo un proceso de titulación que tardó aproximadamente dos meses, pero que en términos específicos se desarrolló en apenas once días, con dos clases y dos documentos», señaló.

Por su parte, Andrés Gil, también egresado de pregrado y posgrado y activista, planteó interrogantes sobre las fechas de inscripción y graduación de Vives. Según explicó, la resolución que regulaba el calendario académico establecía el 10 de junio como fecha límite de inscripción, pero Vives aparece registrado el 9 de julio.

«El segundo cuestionamiento es cómo termina graduándose en apenas cinco días calendario, tres días hábiles. Su última materia tuvo notas cargadas el 3 de septiembre y el día 8 ya tenía el título. La universidad no ha sido capaz de resolver esos dos puntos», manifestó Gil.

No piden la renuncia del rector

Herazo aclaró que el colectivo no está exigiendo la salida de Pablo Vera, sino respuestas sobre las decisiones académicas y administrativas que rodearon la titulación. También aseguró que el rector no los ha atendido y que el vicerrector administrativo, Jaime Noguera, les manifestó que no tenía las respuestas que buscaban.

«No estamos pidiendo la renuncia del rector. Estamos exigiendo que, como representante legal, haya claridad y que él asuma este golpe a la credibilidad y legitimidad de nuestra universidad», sostuvo.

Los manifestantes radicaron un derecho de petición y anunciaron nuevas movilizaciones mientras esperan los resultados de la inspección del Ministerio de Educación.

Por su parte, la Universidad del Magdalena defendió el procedimiento en un comunicado del 14 de noviembre. Explicó que la validación se realizó mediante su Programa de Reconocimiento de Saberes y Competencias, vigente desde 2018 y actualizado en 2025, y manifestó su disposición a entregar la documentación requerida por las autoridades.