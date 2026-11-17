Una celebración de cumpleaños terminó en tragedia en Ecuador. Un colombiano murió en un ataque armado registrado en la madrugada del domingo 15 de noviembre, en una discoteca del cantón General Villamil Playas, en la provincia de Guayas. El hecho dejó otras dos personas fallecidas y seis heridas.

La balacera ocurrió hacia la 1:00 de la mañana en el establecimiento La Murga Panamá, ubicado en el barrio Las Peñas. Según información de las autoridades, varios hombres armados ingresaron al lugar y dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en el área VIP, donde se desarrollaba la celebración. Los disparos también alcanzaron los exteriores del establecimiento.

Entre las víctimas mortales fue identificado Robert Andrés Suaza Ceballos, de nacionalidad colombiana. También murieron Guillermo Martín Ojeda Castillo, de 37 años, quien era sargento segundo de la Policía ecuatoriana y prestaba servicio en Babahoyo, y Fabián Fabricio Figueroa Navarrete, de 32 años.

Los seis heridos recibieron atención médica inicial en el Hospital Básico de Playas. Cuatro de ellos fueron trasladados posteriormente a centros asistenciales de Guayaquil, mientras que los otros dos permanecieron en el centro médico local.

Tras el ataque, unidades de Criminalística y de la Policía Judicial llegaron al establecimiento para adelantar las investigaciones. Durante la inspección fueron encontrados 21 indicios balísticos, que serán analizados para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

La Policía también confirmó la clausura del establecimiento. De acuerdo con información de medios ecuatorianos, el lugar ya había enfrentado medidas de cierre por irregularidades relacionadas con su funcionamiento.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre capturas ni han establecido el móvil del ataque. La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás de esta agresión.