Las Fuerzas Armadas de Ecuador mataron este lunes a un supuesto testaferro del criminal Celso Ovidio Zambrano Casanova, alias Loco Ovidio, quien, según el Gobierno, supuestamente planea desde Colombia un atentado contra el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

“El bloque de seguridad a través de las Fuerzas Armadas le da un golpe directo al Loco Ovidio”, dijo el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en sus cuentas oficiales, al anunciar que habían realizado un operativo en la propiedad de un supuesto “testaferro” del criminal, donde se enfrentaron con presuntos criminales y hallaron armas y más de 200 kilos de cocaína.

Producto del enfrentamiento, mataron a uno de los que estaban en el sitio y capturaron a otras cinco personas, según la institución militar.

El operativo se realizó en la localidad de Montecristi, de la provincia costera de Manabí, una de las provincias más afectadas por la violencia y clave en la ruta que usan los grupos criminales para sacar la droga hacia Norteamérica.

El ministro aseguró que la droga estaba escondida bajo tierra y que hasta el momento habían encontrado más de 200 kilos, pero que presumían que podía haber alrededor de 500.

Loffredo agregó que era una operación que podía durar “días o semanas” y que, además de afectar al Loco Ovidio, también representaba un golpe para Los Lobos, el grupo criminal más violento del país, y para su aliado el mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación.

Loco Ovidio es un criminal ecuatoriano que, según dijo el pasado viernes el ministro del Interior, John Reimberg, está protegido en Colombia por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y desde allí supuestamente planea un atentado contra el presidente Noboa.

De acuerdo a Reimberg, las autoridades de ambos países saben en qué sector puede estar “refugiado” el hombre y acusó a la Revolución Ciudadana (RC), el partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), de estar aliado con el ELN para este propósito.

Correa lo llamó mentiroso y aseguró en X que los ecuatorianos deberían prepararse para un “nuevo show, que puede incluir autoatentado”.

“Ya sabemos cómo es esta gente. Las encuestas deben estar bastante bajas”, agregó el exmandatario, en referencia a los sondeos de las elecciones locales del 29 de noviembre en las que el partido de Noboa busca arrebatar al correísmo el poder de las grandes ciudades, como Quito y Guayaquil.

Los Lobos es una de las bandas criminales ecuatorianas a las que Noboa le declaró la “guerra” en 2024 y han sido declaradas como “terroristas” por Ecuador, Estados Unidos y Argentina.