Dr. Javier Gallego explica cómo funciona ‘Da Vinci 5’, robot que evolucionó las cirugías de corazón
El Dr Javier Gallego Poveda, cirujano cardiovascular y torácico español, dirige la Unidad de Cirugía Cardíaca Robótica y Mínimamente Invasiva del Hospital Memorial Publio Cordón de Madrid, además de ser director clínico de UMiCS, contó cómo funciona el robot ‘Da Vinci 5’ y su revolución para las operaciones de corazón.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...