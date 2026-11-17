Un accidente de tránsito que involucró a una chiva de transporte turístico y dejó dos personas lesionadas llevó a la Alcaldía de Barichara a suspender temporalmente la circulación de estos vehículos por las vías del municipio.

El hecho ocurrió el domingo 15 de noviembre, cuando una chiva que transportaba pasajeros, al parecer, presentó una falla en su sistema de frenos y terminó involucrada en un choque que afectó a otros cuatro vehículos. Según el reporte de la administración municipal, dos personas resultaron lesionadas y no se registraron víctimas mortales.

Tras lo ocurrido, el alcalde de Barichara, Milton Edilson Chaparro Jiménez, expidió un comunicado oficial en el que anunció que desde este lunes 16 de noviembre queda suspendida la circulación de vehículos tipo chiva destinados al transporte turístico, mientras se adelantan verificaciones sobre sus condiciones de operación.

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La restricción tiene carácter preventivo y temporal. De acuerdo con la alcaldía, las autoridades deberán revisar que estos vehículos cumplan con los requisitos legales, la documentación correspondiente, las condiciones mecánicas y las exigencias de seguridad para prestar el servicio.

La decisión también contempla inspecciones a las empresas prestadoras del transporte turístico, así como la revisión de las condiciones de operación, habilitación y mantenimiento preventivo de los vehículos.

Habrá consejo extraordinario de seguridad

Como parte de las medidas, la alcaldía convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad para este martes 17 de noviembre, con participación de las autoridades de Gobierno, tránsito y control.

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En este espacio se definirán los procedimientos, los tiempos y los criterios técnicos para realizar las inspecciones y establecer qué vehículos están en condiciones de retomar la prestación del servicio.

La Alcaldía de Barichara aclaró que la suspensión no significa que se prohíba definitivamente el uso de las chivas para actividades turísticas, sino que su circulación podrá reanudarse una vez se compruebe el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y de seguridad exigidas.

Foto: Alcaldía de Barichara Ampliar Foto: Alcaldía de Barichara Cerrar