Un nuevo hecho que es materia de investigación se registró en zona rural de Santander. Una mujer de 59 años fue hallada sin vida al interior de su vivienda, ubicada en la vereda Vega Plazas, en el municipio de Valle de San José.

De acuerdo el capitán Byron Steven Varela Velásquez, comandante del Distrito 10 de Policía de Charalá, la víctima fue identificada como Marta Cecilia Lozano Lozano.

Tras el hallazgo, unidades de criminalística e investigación criminal de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para adelantar los actos urgentes y recopilar elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo ocurrido.

El oficial explicó que las condiciones geográficas del sector dificultaron inicialmente la comunicación y el desplazamiento de las autoridades, debido a que esta zona rural no cuenta con señal de telefonía celular y se encuentra aproximadamente a una hora del casco urbano del municipio.

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Según vecinos del sector, el cuerpo de la mujer presentaba una herida ocasionada con arma cortopunzante, desconocen si se trató de un hurto, o si alguien cercano a la víctima haya cometido el crimen.

La Policía aseguró que mantiene las labores investigativas para establecer las circunstancias en las que murió la mujer e identificar y llevar ante la justicia a los responsables, en caso de que se determine la existencia de un delito.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad para que suministre cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de este caso, a través de la línea 123 o de la línea contra el crimen 314 358 7212, con absoluta reserva.