Cali, Valle del Cauca

El equipo vallecaucano llega con la ilusión de defender la corona que consiguió en la temporada 2026-1 cuando se impuso 3-1 en la serie final ante el mismo equipo antioqueño. La serie se disputa en formato de tres victorias de cinco encuentros, con los dos primeros juegos en el Coliseo Evangelista Mora de Cali.

Los antioqueños llegan con sed de revancha y motivados tras conseguir su clasificación a la final, luego de superar a motilones en la instancia anterior. Además, el equipo antioqueño viene de disputar la Liga Sudamericana, una experiencia que le ha permitido un ritmo competitivo de alto nivel.

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Samuel Mojíca, destaca la importancia de concentrarse y estar preparados para el desafío que representa su rival.

“Ya lo que pasó en la fase regular se quedó atrás, nosotros ‘vivimos en el momento’ como dice el profe. Sabemos que ellos vienen también de jugar esa Liga Sudamericana, han cogido nivel, han estado en un ritmo de alto rendimiento y nosotros tenemos que estar preparados para eso”

La serie, comenzará este miércoles 18 de noviembre en el coliseo Evangelista Mora de Cali. Luego, la final se trasladará a Medellín para los encuentros del 21 y 22 de noviembre. En caso de ser necesario un quinto partido, este se realizará el 24 de noviembre en Cali.

Toros del Valle está listo para disputar una nueva final de la Liga de Baloncesto Profesional de Colombia y la hinchada vallecaucana se prepara para llenar las tribunas y empujar a su equipo en esta importante cita.

La boletería está disponible en https://tiquetera-torosdelvalle.sports-crowd.com. Las entradas tienen un valor de 30.000 para localidad general y 60.000 para VIP.