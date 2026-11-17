La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto dentro del proceso de nulidad electoral que busca dejar sin efecto, por segunda vez, la elección de Campo Elías Ramírez como alcalde de Girón. Según Edgar Millares Escamilla, abogado y uno de los accionantes, el pronunciamiento coincide con los principales argumentos expuestos en la demanda.

En diálogo con Caracol Radio, Millares explicó que, aunque el concepto de la Procuraduría no es vinculante para los magistrados, contiene tres aspectos relevantes para el desarrollo del proceso.

El primero, es que el Ministerio Público coincide con la tesis de los demandantes sobre una presunta inhabilidad del mandatario, contemplada en el numeral segundo del artículo 95 de la Ley 136, relacionada con el ejercicio de autoridad administrativa durante los 12 meses anteriores a la elección.

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El segundo aspecto tiene que ver con la interpretación del Consejo de Estado sobre el ejercicio de autoridad por parte de quienes ocupan el cargo de alcalde. Según explicó el abogado, no sería necesario demostrar actuaciones administrativas específicas, pues el ejercicio de autoridad estaría ligado a la naturaleza misma del cargo.

“Por el simple hecho de ser alcalde, se ejerce autoridad”, señaló Millares al referirse a esta interpretación jurídica.

Indicó que la Procuraduría identificó dentro del expediente pruebas de actuaciones administrativas del mandatario durante el periodo que los demandantes consideran inhabilitante, entre ellas, decretos que habría firmado y expedido en ese lapso.

¿Qué sigue en el proceso?

El abogado explicó que el caso se encuentra en la etapa de alegatos de conclusión de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Santander otorgó un plazo de 10 días hábiles para que tanto los accionantes como la defensa presenten sus argumentos finales, término que, según indicó, vence el próximo 27 de noviembre.

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Una vez concluya esta etapa, el expediente pasará al despacho para que los magistrados profieran una sentencia de primera instancia. Sin embargo, todavía no hay una fecha definida para conocer la decisión.

Millares advirtió que, dependiendo del sentido del fallo, cualquiera de las partes podría acudir a una segunda instancia.

¿Por qué buscan anular la elección?

Los demandantes sostienen que Campo Elías Ramírez habría ejercido como alcalde durante los 12 meses anteriores a su segunda elección, situación que, a su juicio, configuraría una inhabilidad para aspirar nuevamente al cargo.

El abogado argumentó que el mandatario permaneció en el ejercicio de sus funciones hasta que quedó ejecutoriada la anterior sentencia de nulidad electoral, por lo que considera que se configura la causal invocada en la demanda.

Finalmente, aclaró que las acciones de nulidad electoral son mecanismos públicos que pueden ser promovidos por cualquier ciudadano, sin que sea necesario tener título de abogado para acudir a la justicia.