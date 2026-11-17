Una mujer de 30 años murió y otras dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 16+200 de la vía Bucaramanga-San Alberto, en el sector conocido como Puerto Amor, jurisdicción del municipio de Rionegro, Santander.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el siniestro estuvieron involucrados un tractocamión de placas SOF-399 y una motocicleta de placas NBK-98I. La víctima fatal fue identificada como Yuli Vergel Pérez, de 30 años, quien se movilizaba como acompañante de la motocicleta y falleció en el lugar de los hechos.

La conductora de la moto, identificada como Derly Gelves Jiménez, resultó lesionada y fue trasladada al Hospital San Antonio de Rionegro para recibir atención médica.

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En el accidente también resultó herido Miguel Antonio Medina Buitrago, quien fue llevado al mismo centro asistencial. Por su parte, el conductor del tractocamión, José Tomás Vásquez Herrera, salió ileso.

El siniestro fue atendido por el inspector de Policía urbano del municipio de Rionegro. Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de verificación por parte de las autoridades.