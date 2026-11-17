Este 20 de noviembre Samacá realizará el Banquete del Millón para apoyar a damnificados del terremoto

La Corporación Organización Minuto de Dios realizará este 20 de noviembre la edición número 67 del Banquete del Millón, que este año estará dedicada a apoyar la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto.

El encuentro se realizará en la Institución Educativa Nacionalizada de Samacá, sede Fray Juan de los Barrios, a partir de las 5:00 p. m. El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, se suma a esta iniciativa como representante de los alcaldes del departamento de Boyacá, reafirmando el compromiso del territorio con las familias damnificadas.

“Este es un llamado a la solidaridad de todos los boyacenses y colombianos. Desde Samacá queremos aportar para que las comunidades afectadas puedan recuperar su tranquilidad, reconstruir sus vidas y avanzar con esperanza”, aseguró el alcalde.

Con esta edición, la Corporación busca pasar de la atención humanitaria inmediata a los procesos de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas, así como acompañar a las familias que continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia.

Las personas y empresas interesadas en apoyar esta causa pueden hacer sus donaciones a través de las cuentas bancarias habilitadas por la organización o mediante los portales oficiales:

• Davivienda: Cuenta de ahorros 0040 0010 3814

• Banco de Bogotá: Cuenta de ahorros 441 222 221

• Banco Popular: Cuenta de ahorros 2200 8706 4317

• Banco de Bogotá: Cuenta corriente 024 500 001

• Bre-B Llave: @8600103710