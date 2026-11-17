Samacá realizará el Banquete del Millón para ayudar a damnificados del terremoto
El terremoto del 10 de agosto dejó miles de damnificados en Chocó, Valle, Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima, Cauca
La Corporación Organización Minuto de Dios realizará este 20 de noviembre la edición número 67 del Banquete del Millón, que este año estará dedicada a apoyar la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto.
El encuentro se realizará en la Institución Educativa Nacionalizada de Samacá, sede Fray Juan de los Barrios, a partir de las 5:00 p. m. El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, se suma a esta iniciativa como representante de los alcaldes del departamento de Boyacá, reafirmando el compromiso del territorio con las familias damnificadas.
“Este es un llamado a la solidaridad de todos los boyacenses y colombianos. Desde Samacá queremos aportar para que las comunidades afectadas puedan recuperar su tranquilidad, reconstruir sus vidas y avanzar con esperanza”, aseguró el alcalde.
Con esta edición, la Corporación busca pasar de la atención humanitaria inmediata a los procesos de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas, así como acompañar a las familias que continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia.
Las personas y empresas interesadas en apoyar esta causa pueden hacer sus donaciones a través de las cuentas bancarias habilitadas por la organización o mediante los portales oficiales:
• Davivienda: Cuenta de ahorros 0040 0010 3814
• Banco de Bogotá: Cuenta de ahorros 441 222 221
• Banco Popular: Cuenta de ahorros 2200 8706 4317
• Banco de Bogotá: Cuenta corriente 024 500 001
• Bre-B Llave: @8600103710