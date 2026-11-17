El alcalde Eduardo Salcedo Velosa aseguró que solicitarán ante Corpoboyacá el permiso de ocupación de cauce y buscarán garantizar los recursos para construir la infraestructura.

Tibasosa

La Administración Municipal anunció que adelantará los estudios técnicos para proyectar la construcción de esta infraestructura. El alcalde Eduardo Salcedo Velosa también aclaró que será necesario tramitar un permiso ambiental ante Corpoboyacá.

Ante las inquietudes y la información que ha circulado sobre el puente del sector El Resguardo, en la subida hacia la trituradora, la Alcaldía de Tibasosa anunció que destinará recursos de la vigencia 2027 para adelantar los estudios y diseños técnicos que permitan proyectar la construcción de esta infraestructura.

El alcalde de Tibasosa, Eduardo Salcedo Velosa, explicó que antes de ejecutar la obra es necesario cumplir con los requisitos ambientales, entre ellos, solicitar ante Corpoboyacá el permiso de ocupación de cauce. “Para poder construir el puente en ese sitio se debe pedir permiso de ocupación de cauce a la autoridad ambiental, en este caso Corpoboyacá. Es un trámite que haremos tan pronto tengamos los estudios y diseños”, señaló.

El alcalde agregó que la Administración Municipal buscará garantizar los recursos necesarios para que la construcción del puente pueda concretarse. También rechazó los señalamientos sobre una supuesta falta de atención a la comunidad y aseguró que sí se está trabajando en una solución para esta problemática. “Es falso que la Administración Municipal no haya escuchado a las personas y que tampoco esté pendiente de una solución a esta problemática”, manifestó.