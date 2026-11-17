CHONGQING, CHINA - NOVEMBER 16: In this photo illustration, the logo of Nvidia is displayed on a smartphone screen with a portrait of Jensen Huang, Nvidia CEO. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: VCG / Colaborador) / VCG

El cofundador y exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, admitió este martes “la responsabilidad de sus errores” y dijo que quiere recuperar su cargo si el Consejo así lo desea, en su primer mensaje desde que dimitió el pasado jueves.

“Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo”, aseguró Huang en un mensaje recogido por CNBC y The Wall Street Journal.

Según dijo, desde su renuncia ha recibido “una avalancha de peticiones de empleados, inversores, socios comerciales y clientes” de Nvidia para regresar como director ejecutivo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este lunes a favor de que el empresario vuelva a liderar la compañía, al igual que el magnate Elon Musk, que se ha sumado a una campaña para apoyar a Huang y que ha recabado más de 180.000 firmas.

Huang, que estuvo al frente de la compañía estrella de la inteligencia artificial (IA) por más de tres décadas, reconoció en el mensaje que “no estuvo a la altura de los estándares que se esperan” y que cometió “errores graves” en su vida personal.

El pasado jueves, dimitió sus funciones con carácter inmediato después de que se desvelara que había mantenido al menos tres relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una empresaria chica acusada por los servicios de inteligencia estadounidenses de espiar para Pekín. Las otras dos las mantuvo con empleadas de la compañía que dirigía.

Más información: Exdirector de Nvidia testificará el 1 de diciembre ante el Congreso de EE.UU.

El idilio con Alice Huang, la empresaria china, llevó al consejo de Nvidia a encargar una investigación independiente para esclarecer si pudo comprometer la seguridad nacional o la información confidencial de la compañía.

Huang comparecerá el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos, donde responderá a preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes en una comparecencia a puerta cerrada.

“Asumo plenamente la responsabilidad de mis errores y me comprometo a colaborar con la investigación independiente del Consejo”, afirmó Huang en la carta de este martes.

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El confundador de la empresa definió a Nvidia como “la obra de su vida”, y aseguró que construirla ha sido “un privilegio y un honor”.

“En ningún otro lugar que no fuera Estados Unidos habría sido posible una empresa como Nvidia. Amo a nuestro país y amo a Nvidia”, aseveró en el mensaje, que finalizó con agradecimientos a quienes le han enviado buenos deseos y a su familia, a la que dedicará el resto de su vida “para ser digno de su amor”.

Nvidia tiene previsto presentar sus últimos resultados trimestrales al cierre de Wall Street, y los inversores esperan obtener pistas sobre el futuro de la compañía en la posterior conferencia telefónica, que estará dirigida por su nueva consejera delegada interina, Colette Kress.

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