Robots asesinos: Colombia, alineada con EE.UU. para demorar actualización de Convención de Ginebra
Colombia respaldará la propuesta presentada por los Estados Unidos, que promueve un mandato de 5 años para que se empiece a trabajar un texto no vinculante que no se presentaría más temprano del año 2029.
Esta semana se reúne en Ginebra (Suiza) la séptima conferencia de revisión de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), instrumento jurídico creado por la ONU para restringir el uso de determinados tipos de armamento que se consideran especialmente nocivos, y en la cual se determinará si se aprueba por consenso un reglamento global que ponga límite al desarrollo de armas autónomas o robots asesinos.
A pesar de que Colombia, hasta el 7 de agosto de 2026, mantuvo una posición de respaldo al pacto para crear de forma urgente un marco de control a las armas autónomas, en la embajada de Colombia en Ginebra recibieron una nueva indicación de parte del gobierno de Abelardo de la Espriella ante este asunto que ha tenido una contundente oposición de parte los Estados Unidos.
Según fuentes consultadas por Caracol Radio, aunque Colombia seguirá afirmando que respalda el inicio de la negociación de un documento que hable sobre las armas autónomas, la propuesta presentada por Austria, Bélgica, Brasil, Irlanda, México, Nueva Zelanda y Panamá que busca conseguir un texto antes de terminar el 2027 y que sería vinculante para los 128 países que respaldan la Convención de Ginebra no sería la que reciba ese visto bueno del país.
Colombia respaldará la propuesta presentada por los Estados Unidos, que promueve un mandato de 5 años para que se empiece a trabajar un texto no vinculante que no se presentaría más temprano del año 2029. Es decir, una posición mucho más laxa que permitiría a países como Rusia, Estados Unidos, Israel o China seguir avanzando en el desarrollo y uso de este tipo de armamento.
Tanto el papa León XIV como el secretario general de Naciones Unidas han hecho un llamado para que se acoja la propuesta que regule y controle de manera universal y de forma expedita ese tipo de armamento teniendo en cuenta el rápido avance de la inteligencia artificial.
Juan Pablo Calvás
Director adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años....