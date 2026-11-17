No paran las denuncias del Gobierno de Abelardo De La Espriella sobre presuntas irregularidades en contratación, en las que habrían incurrido durante la administración de Gustavo Petro.

La más reciente tiene que ver con una auditoría que desarrollaron en el Departamento de Prosperidad Social, en la que habrían identificado presuntas irregularidades en 23 nombramientos que se hicieron entre el 4 y el 6 de agosto, durante los últimos días del gobierno Petro.

Según la auditoría, seis de los cargos habrían beneficiado a personas cercanas al entonces director, Mauricio Rodríguez Amaya.

14 de las 23 personas contratadas, ocuparon el empleo cuatro días antes de que el acto fuera público.