Colombia

Cali, capital del Valle del Cauca, sigue apostándole a mejorar la atención médica de sus ciudadanos, esta vez poniendo el enfoque en los menores con condiciones ortopédicas complejas.

Esto se logró gracias a la reunión de los servicios médicos colombianos y una cooperación médica internacional que busca transformar y actualizar la atención en salud para estos niños.

Es así como nació ‘Un Paso Más’, del cual Cali es el escenario.

¿Qué es ‘Un Paso Más’?

Esta iniciativa nació con un fin: el propósito de brindar nuevas oportunidades de tratamiento a niños y adolescentes con enfermedades y deformidades ortopédicas complejas.

Es así como ‘Un Paso Más’ se convierte en un programa de cooperación médica internacional que articula conocimientos, tecnología y experiencia de profesionales nacionales e internacionales para avanzar en la atención especializada de la población pediátrica.

¿Quiénes hicieron parte del programa?

El programa, que inició el pasado 8 de noviembre, se extenderá hasta este viernes 13, en donde se contó con la participación del Hospital Universitario del Valle (HUV), Operation Rainbow y Fundación Katama, y en donde se realizaron actividades académicas en la Universidad Santiago de Cali.

Además, contó con el respaldo de empresas, instituciones, profesionales y voluntarios que se sumaron a este propósito.

Las cifras

Durante este jornada académica y médica, en ‘Un Paso Más’ se valoraron aproximadamente entre 80 y 100 niños y adolescentes, de los cuales cerca de 30 a 40 recibieron tratamiento quirúrgico, de acuerdo con sus necesidades y las indicaciones médicas.

Así mismo, las intervenciones se desarrollan entre el 9 y el 12 de noviembre en el HUV, con tres quirófanos dispuestos y equipos multidisciplinarios especializados

¿Qué padecimientos se trataron?

Según se conoció, los pacientes que estuvieron dentro de la jornada presentaron condiciones como:

Deformidades congénitas y adquiridas de las extremidades

Alteraciones del crecimiento y la alineación ósea

Secuelas de fracturas, defectos óseos

Otras patologías que requieren procedimientos de reconstrucción y preservación de extremidades.

‘Un Paso Más’, más allá de la medicina

Por otro lado, este programa se realizó con un enfoque que va más allá del aspecto médico, pues también se divisó desde una perspectiva académica.

Se apostó por el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Para ello, profesionales colombianos e internacionales conformaron equipos de trabajo integrados, propiciando la transferencia de experiencias y técnicas avanzadas en ortopedia pediátrica, traumatología y cirugía reconstructiva.

Los propósitos de ‘Un Paso Más’

Adicionalmente, en el programa se buscó que se pudiera estructura una el desarrollo de una misión médica puntual en la región y, en esa misma línea, consolidar un modelo de cooperación sostenible que permita ampliar las oportunidades de atención especializada en el suroccidente colombiano.

Es allí en donde la participación de la Fundación Katama fue vital, pues permitió fortalecer la gestión de alianzas, recursos y futuras iniciativas de impacto social y científico.

Nuevas oportunidades

Finalmente, se destacó que esta iniciativa y su impacto van más allá de solo atender médicamente a la población: “Cada valoración especializada representa una posibilidad de diagnóstico y tratamiento; cada intervención puede contribuir a mejorar la movilidad, disminuir el dolor y favorecer la autonomía de los niños, con efectos positivos en su desarrollo y en la vida de sus familias”.

El programa, así, demostró, entre otras muchas cosas, que la articulación entre instituciones de salud, organizaciones sociales, academia y sector privado, tanto local como internacional, puede convertir el conocimiento y la cooperación en oportunidades concretas para transformar vidas.