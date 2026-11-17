Bucaramanga se prepara para recibir a Herencia de Timbiquí, una de las agrupaciones representativas del Pacífico colombiano, en un espectáculo que reunirá sonidos tradicionales y propuestas musicales contemporáneas en el Teatro Santander.

La presentación contará con Cuna Guane, agrupación santandereana que fusiona el reggae con el folclor. El encuentro busca destacar la diversidad musical del país y fortalecer la presencia de artistas regionales en la programación cultural de la ciudad.

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Convocatoria para interpretar una canción en el concierto:

Como parte de esta apuesta por el talento, los organizadores abrieron una convocatoria a través de Instagram para solistas interesados en interpretar una canción de Herencia de Timbiquí.

La persona seleccionada tendrá la oportunidad de presentarse en el escenario del Teatro Santander.

La iniciativa es liderada por Alejandra Jaimes, de TINTICO Records, como productora general y organizadora, con el Teatro Santander, con el propósito de impulsar espacios para la música y el talento local.

El concierto será el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 7:30 p. m, en la Gran Sala del Teatro Santander. Las entradas están disponibles a través de la plataforma TuBoleta.