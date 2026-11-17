Justicia

La Fiscalía General de la Nación imputa cargos contra el periodista Hollman Morris por hechos ocurridos en diciembre de 2011 en Madrid, España, en los que la víctima fue María Antonia García. es acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva.

La diligencia se realiza de manera reservada ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

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Según la Fiscalía, los hechos por los que será investigado Morris “están relacionados con actos sin consentimiento de la víctima, en un contexto propio de violencia basada en género que habría vulnerado la libertad e integridad sexual”.

El delito que la Fiscalía le imputará a Morris es acoso sexual violento en circunstancia de agravación punitiva.

La audiencia de imputación de cargos ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías se realizará el próximo 17 de noviembre.