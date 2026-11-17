El gigante financiero Deutsche Bank (DB) se convirtió en protagonista de primer orden tras la reciente filtración de 15 millones de documentos confidenciales a un consorcio de periodistas que analizó y reveló la forma en que esta entidad se habría preocupado más por proteger los negocios antes que por cumplir con las normas internacionales para la prevención de fraudes, blanqueamiento de dineros y las restricciones impuestas a regímenes o países en guerra como Corea del Norte o Rusia.

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Según el consorcio de medios, estas deficiencias adquieren una dimensión sórdida en Colombia, donde el DB es la institución que capta el 80 % del mercado de pagos en euros.

Los documentos filtrados revelan la sospecha de que millones de euros movilizados por Deutsche Bank a corresponsales bancarios en Colombia estarían vinculados a la explotación sexual o al narcotráfico. En 2019, ante los millones de euros transferidos a hacia diversas cuentas y bancos en el país, el Deutsche Bank creó el ‘Proyecto Cali’ una investigación interna para hacer el seguimiento a unos pocos pagos sospechosos que luego fueron reportados a las autoridades.

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La investigación señaló al menos a ocho empresas por “lavado de dinero” y a una más por “crimen organizado”. El banco solo prohibió los pagos procedentes de esas empresas, aunque para entonces ya se habían realizado transacciones por millones de dólares.

Al respecto, el DB respondió a los periodistas del consorcio que “las decisiones sobre la presentación de reportes de actividades sospechosas se rigen por requisitos legales y de confidencialidad específicos de cada jurisdicción, por lo que no podemos comentar sobre reportes, transacciones, entidades o contrapartes individuales”.

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