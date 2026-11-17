Siendo las 00:51 horas del día de hoy 17 de noviembre, en el Puente de la vía La Prosperidad, Municipio de Galapa, y de acuerdo con información suministrada por la zona de atención, un ciudadano informó a los uniformados sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública. Al llegar al lugar, los policiales hallaron el cuerpo de una mujer sin signos vitales.

El cuerpo registra tatuajes en varias partes del cuerpo.

Las autoridades trabajan por esclarecer este nuevo hecho violento contra la población femenina en el Atlántico.

Las primeras informaciones señalan que el cuerpo de la mujer no registraba heridas producidas con arma blanca o arma de fuego.

En lo que va de este año van 78 mujeres asesinadas.

Ante este panorama el procurador general de la nación, Gregorio Eljach calificó como “una tragedia que pase eso”. El gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales hacen lo mejor que pueden, la policía nacional. sin embargo, la delincuencia también avanza, También se moderniza, y ese es un problema que ya se está resolviendo de fondo aquí en Barranquilla y el Atlántico".

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal.