Profesor murió dentro de su casa durante tiroteo entre Ejército y delincuentes en Pradera - Imagen de referencia - IA

Un profesor de inglés murió tras recibir un disparo en el rostro mientras se encontraba dentro de su vivienda, en medio de un enfrentamiento entre soldados del Ejército Nacional y presuntos delincuentes que eran perseguidos por el hurto de una motocicleta en zona rural de Pradera, en el oriente del Valle del Cauca.

La víctima fue identificada como Cristian Camilo Lozano, docente del Colegio Seminario Diocesano de Palmira, quien fue alcanzado por un proyectil cuando permanecía en su casa, ubicada en el corregimiento de El Recreo, a unos 20 minutos del casco urbano de Pradera.

Según información preliminar, los militares adelantaban una persecución contra varios hombres señalados por la comunidad de cometer hurtos de motocicletas en la zona. Durante el procedimiento se registró un intercambio de disparos y una de las balas ingresó a la vivienda e impactó al profesor, quien era ajeno al enfrentamiento.

El docente fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de la herida.

Uno de los principales interrogantes es establecer si el disparo que acabó con la vida de Cristian Camilo Lozano provino de un arma utilizada por los militares o por los presuntos delincuentes.

El caso quedó en conocimiento de la Justicia Penal Militar, que adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar la procedencia del proyectil.

Hasta el momento, no se ha establecido quién efectuó el disparo que causó la muerte del docente.

Cristian Camilo Lozano cursaba el último semestre de Lenguas Modernas, mientras ejercía como profesor de inglés en el Colegio Seminario Diocesano de Palmira.