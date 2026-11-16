Valle del Cauca

El sector empresarial del Valle del Cauca calificó como positiva la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de descartar la imposición del IVA a los productos de la canasta familiar.

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Según el gremio, esta medida habría encarecido los alimentos y afectado directamente a los consumidores, además de generar distorsiones en la oferta y la demanda, especialmente en el sector agropecuario.

La estabilidad fiscal del país es un propósito fundamental y en eso, desde el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, todo nuestro apoyo a las medidas que corresponden a la reducción del gasto público y, por supuesto, somos conscientes que hay un desafío fiscal en el país. Sin embargo, poner IVA a los alimentos era una medida que sin duda iba a generar unas distorsiones fundamentales en la oferta y la demanda de alimentos en el país, y creemos que es una decisión acertada haber eliminado esa posibilidad — Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca

El dirigente gremial también respaldó las medidas encaminadas a reducir el gasto público y avanzar en el saneamiento de las finanzas nacionales, aunque advirtió que será necesario adoptar otras decisiones para superar el déficit fiscal.

También reconocemos que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos por lograr una estabilidad fiscal en el país y en eso la reducción del gasto es muy importante, pero además también somos conscientes que tocará tomar medidas y hacer que todos nos esforcemos porque se estabilicen las finanzas del país — Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca

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Desde el sector empresarial insistieron en que el reto del país está en alcanzar la estabilidad fiscal sin trasladar mayores cargas económicas a los consumidores, particularmente a través de impuestos sobre los alimentos de la canasta familiar.