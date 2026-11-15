Otra mujer fue asesinada en el Atlántico: ascienden a 77 las mujeres asesinadas durante 2026

Dos ataques contra mujeres en Barranquilla: una fue asesinada, otra resultó herida con arma de fuego

Un nuevo homicidio de una mujer se registró este domingo 15 de noviembre en Barranquilla. La víctima fue identificada como Omara Luz Castrillo Redondo, de 58 años, quien recibió varios impactos de bala cuando salió a la terraza de su residencia, ubicada en el barrio Las Nieves, para revisar el contador de energía.

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De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la mujer.

Investigan posible disputa criminal

Entre los datos conocidos inicialmente se encuentra que Castrillo Redondo residía en La Guajira, pero habría llegado a Barranquilla junto con su familia debido a amenazas. Además, era tía de alias ‘Kevin Masacre’, señalado de pertenecer al grupo armado organizado Los Pachenca, quien fue capturado el pasado 22 de octubre en La Guajira por el delito de porte de armas de fuego y municiones.

De manera preliminar, las autoridades investigan si el homicidio estaría relacionado con una disputa interna de esta estructura criminal por el control del narcotráfico. Esta hipótesis deberá ser establecida por los investigadores.

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77 mujeres asesinadas en el Atlántico durante 2026

Con este caso, asciende a 77 el número de mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico en lo que va de 2026. La cifra ya iguala el total de mujeres asesinadas durante todo 2024, de acuerdo con la Mesa Amplia de Mujeres.

El nuevo crimen vuelve a poner en evidencia la preocupación por la violencia contra las mujeres en el departamento, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables.