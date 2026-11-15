¿Dónde se irá la luz este lunes 16 de noviembre en Barranquilla?: entérese aquí

Más de 100 barrios de Santa Marta tendrán cortes de energía este lunes: consulte los sectores afectados. FOTO: AIR-E

Las obras se ejecutarán en inmediaciones de la calle 85 con carrera 52, entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde. Durante ese horario estarán sin energía sectores de San Vicente, Alto Prado y El Prado, específicamente entre las calles 84 y 87, de las carreras 46 a la 51B, y entre las calles 83 y 86, de las carreras 51 a la 53.

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También se verán afectados Torres de Calabria, los edificios Lilia, Memar y Alcázar, Parque 52, RCN Radio, el Colegio La Enseñanza y el Colegio Biffi.

Maniobras en otros barrios

Adicionalmente, se realizarán breves interrupciones entre las 8:00 y las 8:40 de la mañana, y entre las 4:30 y las 4:55 de la tarde, en Altamira, La Campiña, Granadillo, San Vicente, El Poblado y sectores de Alto Prado y El Prado.

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Air-e Intervenida también advirtió que, por condiciones operativas, podrían presentarse interrupciones en los circuitos Riomar 13 y Prado Norte entre las 8:35 de la mañana y las 4:30 de la tarde, mientras se desarrollan las obras.