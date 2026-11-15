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15 nov 2026 Actualizado 23:12

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Barranquilla

¿Dónde se irá la luz este lunes 16 de noviembre en Barranquilla?: entérese aquí

 Air-e Intervenida anunció interrupciones programadas del servicio de energía por obras complementarias del proyecto de canalización del arroyo de la calle 85.

Más de 100 barrios de Santa Marta tendrán cortes de energía este lunes: consulte los sectores afectados. FOTO: AIR-E

Más de 100 barrios de Santa Marta tendrán cortes de energía este lunes: consulte los sectores afectados. FOTO: AIR-E

Más de 100 barrios de Santa Marta tendrán cortes de energía este lunes: consulte los sectores afectados. FOTO: AIR-E

Valentina Utria

Barranquilla
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Las obras se ejecutarán en inmediaciones de la calle 85 con carrera 52, entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde. Durante ese horario estarán sin energía sectores de San Vicente, Alto Prado y El Prado, específicamente entre las calles 84 y 87, de las carreras 46 a la 51B, y entre las calles 83 y 86, de las carreras 51 a la 53.

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También se verán afectados Torres de Calabria, los edificios Lilia, Memar y Alcázar, Parque 52, RCN Radio, el Colegio La Enseñanza y el Colegio Biffi.

Maniobras en otros barrios

Adicionalmente, se realizarán breves interrupciones entre las 8:00 y las 8:40 de la mañana, y entre las 4:30 y las 4:55 de la tarde, en Altamira, La Campiña, Granadillo, San Vicente, El Poblado y sectores de Alto Prado y El Prado.

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Air-e Intervenida también advirtió que, por condiciones operativas, podrían presentarse interrupciones en los circuitos Riomar 13 y Prado Norte entre las 8:35 de la mañana y las 4:30 de la tarde, mientras se desarrollan las obras.

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