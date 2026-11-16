Tras 20 días de secuestro, familia de Alejandra Castaño pide respuestas sobre su paradero

Lizeth Alejandra Castaño Montes, de 19 años, fue secuestrada el martes 27 de octubre de 2026. Foto: Familia de la joven.

Guacarí

Han pasado 20 días desde que Lizeth Alejandra Castaño fue secuestrada en Guacarí, Valle del Cauca y mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer su paradero, su familia mantiene la esperanza de encontrarla y pide a quienes la tienen en su poder que permitan un acercamiento.

“Nosotros le estamos haciendo un llamado desde el corazón, desde todo nuestro sentimiento, a la gente que tenga a la niña, que ya va mucho tiempo. Nosotros estamos orando y le creemos a Dios, pero también entendemos que ellos deben poner de su parte y de algún modo hacerse ver, hacer entender, decir quién es o algo para nosotros”, expresó Giovanni Castaño, tío de la joven.

Castaño también destacó las muestras de solidaridad que han recibido en diferentes lugares del país.

“El gobernador de Antioquia nos ha llamado y ha estado muy pendiente. También el alcalde de Marinilla, de donde es oriunda nuestra familia. Se han realizado velatones y jornadas de oración. En Bogotá también se han reunido nuestros familiares por parte de la mamá de la niña y acá, en Buga, Guacarí y El Cerrito, hemos recibido mucho acompañamiento”, agregó.

Frente al avance del caso, Giovanni indicó que la familia se mantiene atenta a cualquier avance que les permita reencontrarse con Alejandra. Por su parte, la Gobernación del Valle mantiene la recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren datos que contribuyan a su ubicación.