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16 nov 2026 Actualizado 16:52

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Más de 20 intersecciones semafóricas del sur de Cali siguen sin poder ser intervenidas

EnRuta explicó que estos puntos no pueden ser intervenidos hasta que finalice el proceso de liquidación y entrega de los activos del antiguo contrato de semaforización inteligente.

Entre octubre y noviembre se han registrado 20 casos de vandalismo contra la infraestructura semafórica de Cali. Foto: Alcaldía de Cali.

Entre octubre y noviembre se han registrado 20 casos de vandalismo contra la infraestructura semafórica de Cali. Foto: Alcaldía de Cali.

Entre octubre y noviembre se han registrado 20 casos de vandalismo contra la infraestructura semafórica de Cali. Foto: Alcaldía de Cali.
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Las fallas en la red semafórica de Cali continúan afectando la movilidad y representan un riesgo para conductores y peatones, especialmente en los cruces donde los dispositivos permanecen fuera de servicio.

Aunque desde octubre EnRuta asumió la operación integral de la red semafórica de la ciudad, hay infraestructura que todavía no puede intervenir debido a que permanece pendiente la liquidación del contrato de semaforización inteligente de la anterior administración y la entrega oficial de esos activos a la Alcaldía.

“Nosotros tenemos en el sur de la ciudad 24 intersecciones que hacen parte de lo que se llamó en Cali la semaforización inteligente que quedó del contrato que se desarrolló en la administración anterior y que la verdad ha sido bastante difícil que la alcaldía reciba estas intersecciones para poderlas intervenir. La mayoría están entre la comuna 22, comuna 17” detalló, Diana Carolina Reina, gerente de EnRuta.

Por otra parte, la funcionaria entregó un balance de la nueva operación e informó que entre el 16 de octubre y lo corrido de noviembre recibieron 820 reportes ciudadanos por fallas en los semáforos, de los cuales 744 ya fueron solucionados. Actualmente, EnRuta opera 499 de las 523 intersecciones de la ciudad.

Más información

Reina también reveló que durante este periodo se han registrado 20 casos de vandalismo contra la infraestructura semafórica de la ciudad.

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